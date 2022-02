Canton de Berne : Une jeune de 22 ans arrive en tête de l’élection complémentaire à Moutier

L’élection complémentaire au Conseil de Ville était ouverte à tous les citoyens. Jonas Girardin est arrivé en tête. Il n’a pas fait campagne pour en arriver là mais est un pro jurassien actif.

Plus de 1000 habitants, soit un quart des électeurs, ont obtenu les voix. Ceux qui ont obtenu le plus de voix ont obtenu un siège au parlement. Jonas Girardin est arrivé en tête avec 441 voix. «J’ai certes obtenu le meilleur résultat, mais ma personne n’est pas la plus importante au sein du Conseil. Maintenant, je veux travailler pour tous les habitants de Moutier, et en particulier pour les jeunes», explique le jeune homme de 22 ans. Il a d’ailleurs déjà des propositions qu’il aimerait mettre en œuvre. «Une préoccupation qui me tient à cœur est que les gens de la commune aient un accès à la Birse, la rivière de la localité.»