Drame de Zurich : Une jeune femme de 18 ans soupçonnée d’avoir tué son père

Un père de famille a perdu la vie jeudi à Zurich à la suite d’un drame familial. C’est sa fille qui l’aurait abattu avec une arme à feu.

La victime, à droite, s’appelait M.B., homme marié et père de deux enfants.

Un drame familial a causé la mort d’un homme et a blessé deux femmes, jeudi matin dans un appartement à Zurich . Les premiers éléments de l’enquête laissent penser que c’est la fille âgée de 18 ans qui a tué son père avec une arme à feu. La jeune femme a été arrêtée.

Une violente dispute familiale est à l’origine du drame survenu dans l’arrondissement de Wollishofen, au sud-est de la ville, indique la police municipale de Zurich. Plusieurs patrouilles s’étaient immédiatement rendues sur place après avoir été informées de la bagarre. Elles ont trouvé deux blessées, deux femmes de 18 et 50 ans, et un homme de 47 ans gravement touché. Ce dernier a succombé sur place à ses blessures malgré les tentatives de réanimation. Les deux femmes ont elles été hospitalisées.

Le Ministère public a annoncé vendredi qu’il a demandé la mise en détention préventive de la jeune femme. On ne connaît toujours pas les causes exactes de la dispute et dans quelles circonstances elle a tiré sur son père.