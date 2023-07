Obwald: Femme jetée à terre lors d’une rave, un politicien en cause?

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux choque les internautes depuis samedi soir. Elle montre en effet un incident qui s’est passé lors d’une rave dans le canton d’Obwald. On y voit un homme en maillot blanc saisir une femme par la taille, la soulever et la jeter brutalement à terre.

Dans une 2e vidéo publiée quelques minutes plus tard, et qui montre les secondes précédant l’agression, on voit l’homme être poussé par derrière vers la femme en train de danser. Puis il la soulève et la laisse retomber sur son épaule. La jeune femme aurait été sérieusement blessée, avec la clavicule cassée et les muscles internes de l’épaule déchirés, selon un lecteur-reporter.