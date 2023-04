Lausanne – Une jeune femme périt dans un incendie

Ce mardi vers 1h du matin, un important dispositif de secours, comprenant pompiers, policiers, ambulanciers et médecins, est intervenu à l’Avenue de Prilly à Lausanne, où un logement situé au dernier étage d’un immeuble était la proie des flammes. Grièvement blessés, une femme et un homme ont été découverts sur les lieux. Les victimes ont rapidement été prises en charge et transférées à l’hôpital. La jeune femme est décédée peu après son admission. Pour sa part, l’homme a été hospitalisé dans un état grave. Les autres locataires de l’immeuble ont été pris en charge et contrôlés sur place par les services de secours. Aucun d’entre eux n’a été incommodé par la fumée et tous ont été relogés.