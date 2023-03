Canton de Fribourg : Une jeune femme s’assoupit au volant et perd la maîtrise de son véhicule

Ce samedi matin, sur l’autoroute A12 entre Bulle et Rossens, suite à un assoupissement, un véhicule a percuté la berme centrale et terminé sa course en travers de la voie de gauche.

Ce samedi vers 2h45, une automobiliste de 19 ans circulait sur l’autoroute A12, de Bulle en direction de Fribourg. Sur le viaduc de la Gruyère, suite à son état physique (fatigue), la conductrice s’est assoupie et a perdu la maîtrise de sa voiture, qui a percuté la berme centrale et terminé sa course en travers de la voie gauche. La conductrice et ses passagères n’ont pas été blessées.