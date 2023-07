SG: Une jeune fille de 14 ans décède lors d’un accident routier

Un homme de 58 ans, accompagné de quatre membres de sa famille, circulait en voiture sur l’autoroute de St-Gall en direction de St-Margreten. Peu avant la sortie d’autoroute à Thal, il a perdu le contrôle de sa voiture pour une raison encore inconnue. Celle-ci s’est engagée sur le côté droit dans la bordure montante de la prairie et a percuté un panneau de signalisation. La voiture s’est retournée et s’est immobilisée dans le sens inverse de la marche. Une passagère de 14 ans a été si grièvement blessée qu’elle est décédée sur le lieu de l’accident. Ses sœurs, âgées de 16 et 24 ans, ainsi que sa mère, âgée de 54 ans, ont dû être transportées à l’hôpital pour des blessures indéterminées. Le conducteur a également été conduit à l’hôpital pour un contrôle. Les victimes de l’accident sont des ressortissants autrichiens résidant dans le Vorarlberg.