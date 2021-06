Tennis - Une jeune garde italienne encore un peu trop tendre

Le tennis italien a de beaux jours devant lui. Grands espoirs de leur pays, Lorenzo Musetti et Jannik Sinner ont été éliminés en 8es à Paris, hier, mais ils ont pris date pour l’avenir. Les deux jeunes hommes de 19 ans ont péché, l’un dans les jambes, l’autre dans la tête, respectivement face à Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Vaincu en quarts par le Majorquin lors de la dernière édition, Jannik Sinner (ATP 19) est considéré comme un prodige et une star en devenir. Mais, une nouvelle fois opposé au No 3 mondial espagnol hier, le gamin de San Candido s’est liquéfié au moment de servir pour le gain du 1er set, alors qu’il avait l’ascendant. Il ne s’en est pas remis (7-5 6-3 6-3). «C’est un long chemin pour battre Rafa, a-t-il soupiré. Je m’attendais à mieux de ma part mais il a été le plus fort.»

Plus tôt sur le Central, Lorenzo Musetti (76e) avait fait le même constat au sortir de son rendez-vous avec Novak Djokovic. Peut-être plus talentueux encore que son compatriote, l’enfant de Carrare au revers de velours a mené 2 sets à rien face au Serbe. Mais il a sombré physiquement après la pause toilettes du No 1 mondial. «J’ai eu des crampes et des douleurs dans le bas du dos. Je dois travailler sur mon corps», a concédé Musetti, qui a abandonné, battu 6-7 6-7 6-1 6-0 4-0.