Athlétisme : Une jeune inconnue entre dans l’histoire du sprint

A 21 ans, Sha’Carri Richardson est devenue la sixième femme la plus rapide du monde sur 100 mètres. La Texane se profile comme une favorite pour l’or olympique.

Sha’Carri Richardson est aussi une jeune femme engagée. AFP/Archive

Cela fait 25 ans que les É tats-Unis n’ont plus remporté chez les femmes l’or olympique s ur la distance reine: le 100 mètres. En 1996, Gail Devers avait fêté le doublé à domicile aux Jeux d’Atlanta. Depuis, c ’est le néant aux JO à l’exception du titre de Marion Jones à Sydney en 2000, retiré p ar la suite p our dopage.

Mieux que Christine Arron

« L’heure est venue » , a affirmé Sha’Carri Richardson qui est devenue la sixième femme la plus rapide de l’histoire ce week-end. Au meeting de Miramar en Floride, la Texane de 21 ans seulement a stoppé le chrono en 10 secondes 72 (avec un vent de +1,6 m/s), améliorant son propre record de trois centièmes.

Seules Florence Griffith-Joyner (1 0’’ 49), Carmelita Jeter (10 ’’ 64), Marion Jones (10 ’’ 65), Shelly-Ann Fraser-Pryce et Elaine Thompson (10 ’’ 70) ont fait mieux que l’Américaine. À titre de comparaison, Mujinga Kambundji détient le record de Suisse en 10’’95.

«Favorite à Tokyo»

L’ancien sprinteur Ato Boldon, qui commentait la course pour la fédération américaine , a affirmé que Sha’Carri Richardson s’annonçait comme « l’une des grandes favorites pour les JO de Tokyo » cet été. « Ce meeting de Miramar va provoquer des ondes de choc dans le monde entier. »



La prometteuse sprinteuse US avait déjà fait parler d’elle en faisant tomber le record du monde junior sur 100 mètres avec un chrono de 10’’75 réalisé en 2019 lors des Championnats NCAA. Une course qui lui avait alors permis d’effacer l ’ Allemande Marlies Göhr (10"88) des tablettes , 42 ans après. Elle avait pourtant raté dans l a foulée l a qualification pour les Mondiaux de Doha.

Une femme engagée

Sha’Carri Richardson semble avoir l’envergure pour devenir la nouvelle star du sprint mondiale. E xubérante et engagée , elle n’hésite pas à prendre la parole publiquement sur des sujet s de société comme le r acisme ou la santé mentale.

Abandonnée par sa mère lorsqu’elle était enfant, elle avait confié aux médias américains avoir tenté de mettre fin à ses jours lorsqu’elle était encore adolescente. « En tant qu’athlètes, nous vivons aussi des épr e uves, a-t-elle expliqué dans une interview accordée au site du Comité olympique américain. Nous sommes des humains comme les autres. Il se trouve que nous courons un peu plus vite et que nous sommes un peu plus forts. Mais en fin de compte, nous voulons tous être entendus et compris. »

À Tokyo, ses deux plus grandes rivales devraient être Elaine Thompson et Shelly-Ann Fraser-Pryce , qui détiennent l’or aux JO et aux Mondiaux. Avant d’affronter les deux Jamaïcaines, Sha’Carri Richardson devra s’ext r aire du guet-apens que constituent les « trials » américains. Une épreuve qui aura lieu en juin dans le stade d’Eugene - ville hôte des championnats du monde 2022.