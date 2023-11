Une jeune Italienne et son ex-petit ami portés disparus

Une jeune femme de 22 ans et son ex-petit ami sont introuvables depuis samedi. Le père de la disparue a lancé un vibrant appel devant les caméras.

Italie : «Écoute ton cœur et reviens, ramène-nous Giulia!»

Giulia et Filippo ont rompu en août, mais continuaient de passer du temps ensemble. DR

Où sont Giulia et Filippo? C’est ce qu’essaient de déterminer depuis samedi les autorités italiennes, qui pensent que les deux jeunes gens pourraient désormais se trouver en Autriche. L’affaire tient en haleine les Italiens. Elle a été évoquée mercredi soir dans la célèbre émission «Chi l’ha visto?» («Qui l’a vu?»), sur la Rai3. À cette occasion, le père de la disparue a lancé un vibrant appel à Filippo: «Nous sommes convaincus que les enfants sont toujours en vie, qu’ils vont bien, et nous voulons qu’ils nous reviennent. Je lance un appel particulier à Filippo: écoute ton cœur et reviens. Ramène-nous Giulia!» a-t-il déclaré.

Giulia Cecchettin, 22 ans, est étudiante en ingénierie à l’Université de Padoue (près de Venise), écrit TGCOM24. Elle était d’ailleurs sur le point d’être diplômée: samedi après-midi, la jeune femme a envoyé la version finale de sa thèse à son directeur. Elle n’avait plus qu’à remplir une dernière formalité administrative lundi pour que son travail soit validé, mais elle ne s’est jamais présentée à l’université. Les dernières traces de Giulia remontent à ce fameux samedi. Ce jour-là vers 18 h, elle a retrouvé Filippo Turetta dans un centre commercial de la région. La jeune femme voulait s’acheter des chaussures en prévision de sa remise de diplôme. À 20 h, les deux anciens amoureux ont mangé au fast-food.

Vive dispute dans un parking

À 22 h 43, l’étudiante a envoyé un dernier message à sa sœur Elena et à 23 h, le téléphone de son ex-copain a «borné» à une vingtaine de kilomètres du centre commercial. Un habitant a raconté avoir vu les deux jeunes gens se disputer vivement dans une voiture vers 23 h 15, dans un parking situé non loin de chez Giulia, à Vigonovo. Le même véhicule sera repéré un peu plus tard par des caméras de surveillance à divers endroits en direction du nord-est. Le lendemain matin, à 9 h 07, la Fiat Punto noire a été immortalisée à Ospitale, à environ 140 kilomètres au nord-est du domicile de Giulia.

Lundi matin, les enquêteurs ont découvert des traces de sang près du domicile de l’étudiante. Des prélèvements ont été effectués, et les ordinateurs des deux individus analysés. Giulia et Filippo ont rompu au mois d’août. La sœur de la disparue décrit le jeune homme comme quelqu’un de «possessif et jaloux». «Il avait des comportements que je n’aimais pas. Il s’intéressait beaucoup à elle, il la contrôlait», a confié Elena à «Chi l’ha visto?». Selon elle, Filippo essayait de «manipuler» Giulia pour qu’ils se remettent ensemble.

Giulia n’a pas peur de Filippo La sœur de la disparue

Elena assure toutefois que sa sœur «n’a pas peur» de son ex-copain. «Peut-être qu’elle était plus fatiguée qu’autre chose, embêtée de continuer à vivre cette situation dont elle était sortie, sans vraiment l’avoir laissée derrière elle», a-t-elle expliqué. Jeudi, les recherches se sont étendues jusqu’à l’Autriche. La fameuse Fiat Punto aurait, en effet, été repérée mercredi matin à 9 h 30 à San Candido, dans le Tyrol du Sud, en direction du pays germanophone. Les enquêteurs prennent toutefois cette information avec des pincettes.