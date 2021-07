Féminicide : Une jeune mère de famille tuée à l’arme blanche à Bordeaux

Une Française de 30 ans a été tuée vendredi matin à son domicile. Principal suspect, son ex-conjoint a été arrêté.

Le corps d’une jeune femme de 30 ans tuée à l’arme blanche a été découvert vendredi matin à Bordeaux. Son ex-conjoint, l’assassin présumé, a été arrêté quelques heures plus tard. Il était sous le coup d’une mesure d’éloignement.

Une femme de 30 ans a été tuée vendredi matin à Bordeaux à l’arme blanche et son ex-conjoint, déjà poursuivi pour harcèlement téléphonique à son encontre, interpellé peu après et placé en garde à vue, a-t-on appris par le parquet.

Malgré l’intervention des secours pour la réanimer, la jeune femme, mère de leur fillette de 4 ans dont elle avait la garde exclusive et qui n’était pas présente au moment du drame, est décédée à son domicile, situé dans un quartier calme de petites maisons.

Plainte pour harcèlement téléphonique

Connu pour des faits de violences conjugales

Son casier judiciaire mentionne six condamnations prononcées entre 2004 et 2009 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et des infractions routières, mais «il n’a jamais été condamné pour des faits de violences», a indiqué le parquet. Une source policière avait auparavant indiqué que le trentenaire était «connu pour des faits de violences conjugales».