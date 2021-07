Faux pass sanitaires en France : Une jeune pharmacienne prise la main dans le sac: «C’est la honte»

Depuis qu’Emmanuel Macron a resserré la vis, les passeports sanitaires contrefaits et les fausses vaccinations se multiplient. Deux jeunes gens ont été arrêtés ce week-end après la découverte de 50 documents frauduleux.

«Je suis furieuse. Lors de la première vague, on nous applaudissait, et ça, c’est la honte.» La consternation règne dans un centre de vaccination de L’Haÿ-les-Roses, près de Paris. Ce week-end, une jeune pharmacienne qui travaillait sur le site a été arrêtée et mise en examen: elle est accusée d’avoir fabriqué plusieurs dizaines de faux passeports sanitaires. Le pot aux roses a été découvert vendredi dernier, lors d’un banal contrôle d’identité en banlieue parisienne.

«Elle va tout perdre»

Les deux jeunes gens ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour atteinte à un système de traitement automatisé de données, participation à une association de malfaiteurs. La pharmacienne est en outre accusée de blanchiment en bande organisée et le jeune homme de détention de faux documents administratifs.

«C’est grave. Elle avait l’air sérieuse. Elle va tout perdre: son travail ici et celui à la pharmacie», s’indigne une collègue. Selon «Le Parisien», la jeune femme se revendiquait antivaccin. Les personnes qu’elle fournissait ont payé 250 euros via l’application Snapchat et la pharmacienne touchait «sûrement une grosse partie de la somme» en plus de celle reçue par l’assurance maladie à chaque attestation émise, d’après une source proche du dossier.