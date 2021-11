Sport motorisé : Une jeune pilote plutôt ambitieuse

Chiara Bättig a un rêve: intégrer la Ferrari Driver Academy. Pour y arriver, la jeune Zurichoise devra remporter la finale du programme "Girls on Track" en novembre.

Qui n’a pas rêvé enfant de se retrouver au volant d’un bolide rouge Ferrari? Dans certains cas, cette idée reste ancrée dans les têtes encore bien après les plus jeunes années. Ainsi chez Chiara Bättig, qui a décidé de tout faire pour s’approcher de son objectif.

Et la Zurichoise de 11 ans n’en est finalement pas si loin. Engagée dans le programme "Girls On Track" de la Fédération internationale d’automobile, elle va participer à la finale de la catégorie junior, qui réunit les 4 meilleures pilotes sur 70 participants, fin novembre à Lonato (IT).