Genève : Une joaillerie a été attaquée sans succès à la masse

La maison Gübelin, sise à la place du Molard, a fait l’objet d’une tentative de vol ce jeudi à 6h du matin.

La joaillerie Gübelin a été victime d’une tentative de vol ce jeudi matin à 6h. La vitrine de la boutique, qui se situe à l’angle de la place du Molard et de la rue du Rhône, contenait des montres de luxe. Les malfrats, qui auraient été au nombre de trois, s’y sont attaqués à l’aide d’une masse ou d’un objet apparenté. Ils sont parvenus à briser la première vitre, mais pas la seconde, et sont donc repartis sans butin. Alertée à 6h03, la police genevoise et une société de sécurité se sont immédiatement rendues sur les lieux. Selon le porte-parole des forces de l’ordre Alexandre Brahier, l’enquête a été confiée à la brigade de répression des cambriolages et des vols. A sa connaissance, à 11h du matin, aucune interpellation n’avait encore eu lieu.