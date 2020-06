Jeux vidéo

Une jouabilité à baffer

Sorte d’ovni vidéoludique, «Fly Punch Boom!» exhibe des combattants loufoques dans des duels dignes de super-héros.

Avec ses héros au physique ingrat et complètement anachroniques, «Fly Punch Boom!» met en scène des combats épiques en deux dimensions où les mises à mort, avec l’aide des décors, donnent lieu à des scènes d’anthologie, comme se faire écraser par les fesses d’une planète. Drôle et charmant, ce titre se perd en route à cause de son gameplay bizarre où la chance compte davantage que les réflexes.