États-Unis : Une joueuse de loterie devient millionnaire par accident

Une Américaine a validé ses numéros favoris pour le tirage du mercredi, mais le délai pour jouer était passé. Elle ignorait que son ticket avait été validé pour le tirage du samedi.

«J’étais totalement choquée! Quand j’ai reçu le message me disant que j’avais gagné, je me suis dit: mais je n’ai même pas joué ce soir», raconte Elizabeth, qui travaille comme interprète. Selon la Loterie de Caroline du Nord, les chances de l’Américaine de cocher les 5 bons numéros étaient de 1 sur 11,6 millions. Après impôts, l’heureuse gagnante a empoché 1,4 million de dollars. Elle a l’intention de dépenser cet argent dans une maison et des vacances.