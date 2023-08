Une journaliste déclenche une guerre autour de la burrata

«Fatigué de faire semblant d’aimer»

La servir à température ambiante

«Lorsqu’elle est utilisée judicieusement, son côté dense et laiteux constitue un bon accompagnement pour les autres ingrédients d’un plat», reconnaît pourtant Tammie Teclemariam. Sur les réseaux sociaux, d’autres internautes expliquent que ce fromage, s’il est produit artisanalement, peut être délicieux, à certaines conditions: «Les restaurants doivent cesser de la vendre froide et sans saveur, et prendre le temps de la laisser arriver à température ambiante avant de la servir. Elle sera délicieuse et crémeuse», écrit un internaute. «Assez de la mettre sur tout! Elle doit être dégustée avec un accompagnement simple comme des tomates mûres. La burrata n’est pas un condiment, elle est la star du plat!»