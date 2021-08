BBC : Une journaliste reçoit un appel des talibans en plein direct

Dimanche, en plein direct du JT, une journaliste de la BBC a reçu un appel du porte-parole des talibans sur son téléphone portable personnel. Au moment même où les talibans marchaient sur Kaboul.

Des craintes des femmes afghanes

Le porte-parole a affirmé que l’objectif des talibans était «la paix». «Il ne devrait y avoir aucune confusion, nous sommes sûrs que les biens et les vies du peuple afghan sont en sécurité dans la ville de Kaboul.» «Il n’y aura de vengeance sur personne. Nous sommes les serviteurs du peuple et de ce pays, a-t-il ajouté. Nos dirigeants ont demandé que nous restions à l’extérieur de la ville. Nous attendons un transfert pacifique du pouvoir.»

Au cours de cette interview, la journaliste a abordé la question des peurs des femmes en Afghanistan. Pour certaines, le retour des talibans signifie «la fin du monde» et leurs droits bafoués. Les Afghanes craignent que les militants n’imposent des interprétations strictes de la charia, notamment des châtiments corporels et une interdiction pour les filles d’aller à l’école. «Elles craignent de revenir à un régime où les filles ne peuvent pas aller à l’école, où les femmes ne peuvent pas travailler. Les Afghanes auront toujours accès à l’éducation et au marché du travail tout en gardant le hijab», a conclu Suhail Shaheen.