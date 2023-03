Guerre en Ukraine : Une journaliste suisse tombe nez à nez avec un lance-missile

«Après un petit temps d’attente, un tir de la part de cette unité ukrainienne a eu lieu, fort, très fort. Le missile a sifflé juste devant notre fenêtre latérale gauche. Qu’est-ce qui m’a traversé l’esprit? Ce n’est pas facile à décrire. On se sent à la fois vulnérable et fasciné par la puissance de l’engin. Toutes sortes de questions me sont venues à l’esprit. Est-ce qu’il n’y aura qu’un seul tir? Où le missile va-t-il frapper? Des soldats russes vont-ils mourir à des dizaines de kilomètres de là? Ou alors la cible était-elle un dépôt de munitions russe, un tronçon de route important pour l’approvisionnement russe?» raconte la journaliste.