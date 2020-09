Une journée dans la peau d’un chauffeur VIP au ZFF

Le costume et la cravate sont en place, la voiture est prête. Ça m’a pris un certain temps jusqu’à ce que je trouve la bonne EQC parmi les 25 alignées et connectées sur les bornes de recharge dans le parking P6 de l’aéroport. Après une dernière vérification de la propreté intérieure du véhicule – qui sait ce que les stars du ZFF ont fait la veille dans la voiture? – me voilà parti. L’ordinateur de bord m’indiquait une autonomie de 320 kilomètres. Ce n’est pas beaucoup par rapport à une voiture ordinaire. Mais cela suffit amplement pour vadrouiller dans Zurich toute une journée.

Un rendez-vous par quart d’heure

Enfin, j’espère. Car, comme j’ai pu en déduire du planning de mon passager, ça pourrait être un peu juste. Trente rendez-vous – soit un par quart d’heure – figurent au programme pour Christian Jungen pour la journée de samedi. Je suis allé chercher le directeur du ZFF et son assistante au siège du festival, non loin de la gare de Zurich Enge. Le premier rendez-vous est à 16 heures au Dolder Grand au Zürichberg.

Comme un voilier sur la mer

En cours de route, Christian Jungen me raconte que l’EQC est devenue sa deuxième maison pendant le festival. D’une part, parce que le silence de la Mercedes électrique lui permet de décompresser entre deux rendez-vous, d’autre part, parce que son habitacle est suffisamment spacieux pour y caser un costume de rechange, des chemises neuves et même une brosse à dents et du dentifrice. Le directeur du ZFF compare l’expérience de conduite à bord de l’EQC de Mercedes à un yacht à voile. «En raison du silence et du confort qu’offre la voiture, on se dirait dans un bateau sur la mer», dit-il.

Accélération et freinage en douceur

Même pour moi, en tant que chauffeur, l’EQC est très agréable. Avec le moteur électrique, l’accélération est bien plus douce qu’avec un moteur thermique. Et comme la voiture ralentit d’elle-même, grâce à l’effet de récupération, les passagers ne perçoivent pratiquement pas les freinages d’arrêts et les redémarrages en ville. Comme il se doit pour un bon chauffeur et comme on me l’a inculqué lors du briefing.

Comme il se doit: le chauffeur ouvre la portière à son passager, Christian Jungen. ZFF Presque comme les pros: le chauffeur VIP d’un jour assis au volant de la Mercedes EQC. Isabelle Riederer Christian Jungen au côté de Moritz Bleibtreu sur le tapis vert. Thomas Niedermueller/Getty Images for Zurich Film Festival

Moritz Bleibtreu sur le tapis vert

Du Zürichberg, nous sommes repartis en direction du Sechseläutenplatz, où Christian Jungen devait participer à un marathon de séances photo sur le tapis vers, à partir de 17 heures. Comme il pleuvait, je voulais, comme il se doit, sortir du véhicule pour protéger mon passager de la pluie, mais un membre du service de sécurité m’a devancé. Les rendez-vous qui ont suivi avaient également lieu au centre ou à proximité du festival. J’ai donc pu garer la voiture et partir à la chasse aux célébrités. Grâce à mon laissez-passer, j’avais accès à presque tous les endroits. Mais comme le port du masque était de rigueur, je n’ai reconnu personne. Pour les photographes, cependant, les masques ont été brièvement retirés. C’est là que j’ai aperçu l’acteur et réalisateur allemand, Moritz Bleibtreu, sur le tapis vert.

Des transferts délicats

Par la suite, le rythme s’est à nouveau accéléré un peu. L’assistante de Christian Jungen a appelé cela des «transferts délicats». Je devais récupérer mes passagers dans la ruelle latérale devant le Club Mascotte. Pour y entrer en voiture, j’ai d’abord dû abaisser deux poteaux pour lesquels j’avais eu le code au préalable par SMS. À 19h15, le directeur du ZFF devait tenir un discours à la piscine pour femmes. Il ne me restait que 10 minutes pour arriver à destination et que cinq minutes pour retourner au centre du festival. Le départ était prévu pour 19h45, mais il était 19h50 quand on a démarré. Grâce à une onde verte, nous sommes arrivés à 19h55. Après une nouvelle pause sur le Sechseläutenplatz, j’ai une nouvelle fois parcouru la ville pour conduire mes passagers au Folium sur le Kalanderplatz.

Batterie chargée aux trois quarts, costume froissé