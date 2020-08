il y a 4min

Cyclisme

Une journée de bicyclette qui va laisser des traces

C’est ce qu’on appelle la loi des séries. Samedi, de nombreux favoris sont allés au sol, dans des chutes ou même «agressé» par une... voiture.

de Robin Carrel, Megève

La chute incroyable de Schachmann DR/Twitter

Le ton a été donné tôt dans l’après-midi, sur le Critérium du Dauphiné. Steven Kruijswijk et Emanuel Buchmann, respectivement 3e et 4e du dernier Tour de France, ont chuté dans une des premières descentes du parcours dessiné entre Savoie et Haute-Savoie, d’Ugine à Megève. Le Néerlandais s’est disloqué l’épaule. Sa participation à la Grande Boucle est remise en cause. L’Allemand, lui, aurait de profondes plaies qui l’ont empêché de repartir.

L’abandon de Kruijswijk est un coup dur pour l’équipe Jumbo-Visma. Il était son troisième leader potentiel pour le Tour, aux côtés de Tom Dumoulin et de Primoz Roglic. Le premier ne décolérait pas de la blessure de son coéquipier dans la descente du Plan Bois: «C’est une honte! Une telle descente n’a rien à faire sur une course World Tour. Une pente de 15% avec des gravillons, des poteaux... Je suis en colère! J’espère que Steven sera quand même OK pour le Tour...»

Le matin, c’est Egan Bernal, victime de maux au dos, qui avait «mis la flèche». Quelques kilomètres après les chutes de Kruijswijk et Buchmann, c’est le maillot jaune Primoz Roglic qui est allé au sol. Le Slovène a vite repris la course, mais a terminé l’étape avec des éraflures des deux côtés. Thibaut Pinot, lui aussi, a goûté au bitume dans le sillage de Kruijswijk, heureusement sans dommage.

«C'était assez fou aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de chutes. Thibaut est tombé dans une descente dangereuse, mais ce n'est pas trop grave pour lui. Aujourd'hui, tout le monde est très fatigué, donc rien n'est terminé sur ce Dauphiné», a lâché le champion de Suisse Sébastien Reichenbach.

Une voiture pour Schachmann!

Le Tour de Lombardie n’a de loin pas été en reste. La chute effrayante de Remco Evenepoel, qui est passé par-dessus un pont dans une descente, a choqué. Le jeune prodige belge Remco Evenepoel souffre d’une fracture du bassin et d’une contusion au poumon droit. Il va devoir rester en observation à l’hôpital dans la nuit de samedi à dimanche. Il ne pourra pas participer au Giro, qui aurait dû être son premier grand Tour.

Vers la fin de ce Monument du cyclisme, c’est Maximilian Schachmann qui a vécu une scène absolument hallucinante. Une «Nonna» locale lui a tout simplement coupé la route en voiture, dans une des descentes clés du parcours. L’Allemand a heureusement pu repartir, mais personne n’a compris comment un tel accident avait pu être possible et l’organisateur va devoir rendre des comptes.