Côte d’Ivoire : Une journée de vote émaillée de multiples incidents

Les Ivoiriens ont voté samedi à une élection présidentielle marquée par de multiples incidents. Cela malgré l’appel au calme du chef de l’Etat Alassane Ouattara, en quête d’un 3e mandat controversé.

L’opposition a d’ores et déjà qualifié d’»échec» le scrutin. L'ancien chef rebelle et ancien Premier ministre Guillaume Soro, a, depuis son exil européen, affirmé ne plus reconnaître le président Alassane Ouattara, et appelé à «oeuvrer" à son départ.