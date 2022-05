Journée de la bonne action: Une journée faite que de bonnes actions: résumé

Ce n’est pas compliqué de bien agir – si? Unsplash

Depuis mon enfance chez les scouts (qui m’a valu le surnom «Pebbles»), la devise «Faire le bien au quotidien» m’est évidemment familière. Lorsque la rédaction m’a demandé de faire des bonnes actions pendant 24 heures, je n’ai donc pas cillé. Je ne pense pas être Voldemort et je crois pouvoir y arriver.

La journée démarre comme à son habitude: je change ma fille. J’aimerais pouvoir dire que nous utilisons des couches en tissu et des lingettes en coton réutilisables, mais ce n’est malheureusement pas le cas. Pampers et lingettes humides se sont imposées. L’honnêteté est aussi l’une des valeurs du scoutisme. J’aide ma fille à enfiler ses chaussures, lui mets sa veste et lis encore un livre sur des chiots avec elle. J’avais exprès mis le réveil plus tôt pour avoir le temps de le faire.

En arrivant à la crèche, nous donnons le banana bread maison au personnel. Si je le pouvais, je leur apporterais un brunch complet tous les matins: ces femmes et ces hommes travaillent d’arrache-pied au quotidien pour accompagner les enfants, sans l’afficher sur Instagram ou écrire tout un article à ce sujet.

Nous leur indiquons une chanson de reggaeton que notre fille adore et lançons ainsi une petite fête matinale. Sur le chemin du bureau, je suis à l’affût pour aider une vieille dame à traverser la rue ou un père à monter la poussette dans le tram. Mais aucun de ces scénarios ne se présente. Et je n’apporte pas de croissants au bureau: je veux éviter le gaspillage alimentaire, car depuis la pandémie, au moins la moitié de l’équipe – parfois plus – est en télétravail.

Au secours! Près de deux heures se sont écoulées. Dois-je passer à la vitesse supérieure? À midi, je retrouve une amie qui habite dans le coin de Stauffacher. Sa colocation a accueilli deux étudiantes ukrainiennes. Dans quelques mois, Kateryna et Anastasia emménageront dans leur propre appartement, grâce à l’Université de Zurich et à un donateur privé, qui paient le loyer jusqu’à la fin de l’année. Mon sac rempli de choses dont elles ont besoin pour l’appartement n’est pas digne d’être mentionné, mais je le fais tout de même pour cet article.

Une formule simple pour garder la tête froide

En retournant au bureau, je croise une collègue qui traverse actuellement une période difficile. Je lui propose de faire la chose suivante: évalue ton problème en lui attribuant une note de 0 à 10, 10 étant une catastrophe. Jauge ensuite ta résistance. Combien résistes-tu? Combien acceptes-tu? Là aussi, donne une note de 0 à 10.

Si tu as un problème de niveau 7, il sera compliqué de changer ce chiffre. Mais ta résistance dépend de toi. Peux-tu t’occuper du problème, chercher des solutions constructives et travailler sur ton acceptation, même si cela t’énerve? On serait alors à un 4. Maintenant, multiplie le montant. 7 x 4 = 28. Si tu avais une résistance à 10, ton problème se serait situé à un 70 impressionnant. Tu me suis?

C’est ma voisine, prof de yoga, institutrice d’école primaire et mère d’une fille du même âge que la mienne, qui m’a enseigné cette formule. Je lui envoie un message WhatsApp pour lui dire que je transmets régulièrement ses philosophies de vie. «J’en suis ravie, merci de la transmettre à ton tour», me répond-elle.

Tandis que je rentre chez moi, une autre amie me téléphone. Oh non, je m’étais réjouie d’écouter mon podcast et de faire quelques pas avant de chercher ma fille. Pourquoi n’envoie-t-elle pas simplement un message? Ma résistance est à 8, mais je décroche malgré tout. Nous discutons et elle décide spontanément de venir manger chez nous le soir. Nous sommes désormais une tablée de sept personnes, ce qui est un peu trop à mon goût pour un mercredi soir après le travail. Mais aujourd’hui, c’est la journée de la bonne action, je reste détendue. Absoooolument détendue.

Zut, je voulais encore acheter des fleurs, me laver les cheveux, dresser joliment la table et trouver un dessert. Sans que je comprenne très bien pourquoi, tout a pris plus de temps sur le chemin du retour. Qu’est-ce qui nous a pris d’inviter des gens?

Stop! Prends du recul, tout va bien, nous avons une table à la maison et des amis qui viennent, il ne faut rien de plus. Je travaille sur mon état d’esprit, ça aussi, c’est une forme de bonne action. Une fois que notre fille a montré à tout le monde comment elle s’exerce à faire ses premiers pas, nous la mettons au lit avec mon mari. Elle pique un fou rire pendant que nous la changeons et, dans le salon, nous entendons nos amis rire aussi. Ai-je suffisamment bien agi aujourd’hui? Je ne sais pas. Quelques tulipes fraîches sur la table auraient assurément été un plus. Minute, leur bilan carbone est loin d’être bon. Tout va bien.