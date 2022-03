Canton de Neuchâtel : Une journée pour promouvoir l’engagement des femmes au sein de l’armée

Le Conseil d’État neuchâtelois lance une journée d’orientation pour les femmes désireuses de s’investir au sein de l’armée suisse. La tranche d’âge des 18-27 ans, ciblée.

Volontariste, le Canton de Neuchâtel poursuit ses efforts de promotion en organisant une journée d’orientation pour les Neuchâteloises âgées de 18 à 27 ans, le 9 avril, à Colombier. Le but est de leur présenter les possibilités d’engagement et de formation dans l’armée suisse où les femmes ne représentent aujourd’hui qu’un faible pourcentage des effectifs.

Le Canton de Neuchâtel compte actuellement 52 femmes incorporées dans l’armée suisse dont huit officiers, sept sous – officiers supérieurs, dix sous-officiers, quatorze soldates et treize recrues. Le Conseil d’État entend favoriser la représentation et l’engagement des femmes au sein de l’armée.

Déjà une trentaine d’inscrites

Aujourd’hui, bien qu’elles soient de plus en plus nombreuses à s’engager sous les drapeaux, elles ne représentent, en Suisse, que 0,9% des effectifs. C’est pourquoi le Conseil d’État a décidé de mettre sur pied une journée d’orientation spécifique pour informer les Neuchâteloises âgées de 18 à 27 ans sur les possibilités d’engagement et de formation dans l’armée.

En début d’année, le service de la sécurité civile et militaire avait déjà envoyé quelque 750 lettres aux Neuchâteloises nées en 2004 pour les inviter à participer à cette journée d’orientation. Une trentaine d’entre elles a déjà répondu favorablement à l’invitation. «Nous avons une forte hausse du nombre de femmes militaires mais ce n’est pas encore entré dans les mœurs», constate le colonel Yves Vuillermet, commandant du 8e arrondissement militaire et organisateur de la journée.

Cette journée d’orientation permettra de présenter l’armée suisse et ses missions, le processus de recrutement, les différentes fonctions militaires et les possibilités de formation. Elles auront également l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des femmes officiers et sous-officiers qui partageront leur expérience.