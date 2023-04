Une journée entièrement produite par l’IA sur Couleur 3

Moins d’un mois après l’arrivée d’une présentatrice météo créée grâce à l’IA sur M Le Média, c’est Couleur 3 qui s’embarque dans l’aventure de l’intelligence artificielle. La chaîne radio de la RTS va cependant beaucoup plus loin, puisque le contenu diffusé le jeudi 27 avril 2023 n’aura rien d’humain. Tous les textes que l’on pourra entendre auront en effet été écrits par une IA, qui aura également fait la programmation musicale. Et ce n’est pas tout. La voix des animatrices et animateurs de cette journée spéciale a été clonée et il n’y aura donc aucune personne physique à l’antenne.