Cour suprême des États-Unis : Une juge afro-américaine à l’épreuve du Sénat

Ketanji Brown Jackson a été nommée par le président démocrate, Joe Biden. Ce choix peut rencontrer des obstacles, mais des républicains refusent que leur parti «soit dépeint comme anti-Noirs».

Nommée par Joe Biden à la Cour suprême des États-Unis, la juge Ketanji Brown Jackson doit convaincre, à partir de lundi, les sénateurs de valider ce choix historique et de faire d’elle la première Afro-Américaine à siéger au sein de l’influente institution.

Cette brillante juriste de 51 ans sera auditionnée par la commission judiciaire de la chambre haute du Congrès jusqu’à jeudi, avant un vote en séance plénière, probablement début avril. Si elle obtient le feu vert des élus, elle siégera à partir de la rentrée prochaine au sein de la Cour suprême la plus mixte de l’histoire américaine, avec trois autres femmes et un magistrat afro-américain. Ce dernier, le conservateur Clarence Thomas, 73 ans, a été hospitalisé vendredi pour une infection. Des antibiotiques lui ont été administrés par intraveineuse et il devrait sortir prochainement de l’hôpital, a annoncé la Cour suprême.