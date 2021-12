Crise des opiacés : Une juge invalide le plan de faillite du laboratoire Purdue

Une juge américaine a invalidé jeudi le plan de faillite de Purdue, laboratoire accusé d’avoir contribué à la crise des opiacés aux États-Unis, car il prévoyait une certaine immunité pour ses propriétaires, la famille Sackler.

Le plan avait reçu le soutien d’une écrasante majorité des créanciers de la société ainsi que de plus de 40 États américains. Mais plusieurs parties avaient décidé de faire appel, dont un représentant du ministère de la Justice et neuf États. L’accord, arguaient-elles, ne permet pas aux victimes de se faire entendre et dénie à ceux qui le souhaiteraient la possibilité de poursuivre les Sackler devant les tribunaux.