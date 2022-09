Etats-Unis: Une juge nommée par Trump suspend l’utilisation des documents saisis

États-Unis : Une juge nommée par Trump suspend l’utilisation des documents saisis

Un expert indépendant devra examiner les documents saisis, début août, par le FBI chez l’ex-président. Parmi les textes confisqués, 18 documents «top-secret», 53 «secrets» et 31 «confidentiels».

Les enquêteurs peuvent en revanche continuer de passer en revue les documents «à des fins de classification et d’évaluations de sécurité nationale», selon la décision de la magistrate fédérale. Celle-ci représente une victoire pour le républicain et un sérieux revers pour le Ministère de la justice, qui s’était opposé à la nomination d’une tierce partie indépendante, affirmant qu’elle pourrait bloquer l’accès des enquêteurs aux documents «et porterait sévèrement atteinte aux intérêts gouvernementaux, y compris en matière de sécurité nationale».

Conditions «potentiellement inappropriées»

Le 8 août, le FBI avait perquisitionné Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride, saisissant des cartons de documents confidentiels que le républicain n’avait pas rendus après avoir quitté la Maison-Blanche, malgré de multiples demandes. Depuis cette opération de police spectaculaire et inédite pour un ancien chef d’État américain, Donald Trump tempête contre un acte qu’il juge «illégal et inconstitutionnel» et répète avoir été visé pour des raisons politiques.