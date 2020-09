Cour suprême américaine : Une juriste accusée de mêler sa foi et le Droit est favorite

Catholique pratiquante, ultra-conservatrice et opposée à l’avortement, Amy Coney Barrett est la grande favorite pour succéder à la très progressiste Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême des Etats-Unis.

Amy Coney Barrett est la mère de sept enfants dont deux adoptés originaires d’Haïti et un petit dernier atteint d’une trisomie.

En 2018, elle avait déjà figuré parmi les favoris de Donald Trump pour un poste à la haute Cour, qui fut finalement attribué à Brett Kavanaugh après une féroce bataille politique. A 48 ans, elle pourrait à son tour faire une entrée mouvementée au sein du temple du Droit américain. Son profil, aux antipodes de la très féministe et progressiste «RBG», divise en effet les Américains.

Sept enfants

Catholique pratiquante, mère de sept enfants dont deux adoptés originaires d’Haïti et un petit dernier atteint d’une trisomie, Amy Coney Barrett, est par conviction personnelle opposée à l’avortement.

«Bruyamment»

La formule s’était retournée contre son auteure, taxée d’intolérance, et avait paradoxalement augmenté l’aura de la juge dans les milieux religieux. Le groupe ultra conservateur Judicial Crisis Network avait même fait produire des tasses à l’effigie de la magistrate surplombée de la citation. Sans se départir de son calme, Amy Coney Barrett avait assuré faire la distinction entre sa foi et «ses responsabilités de juge».

Mais ses détracteurs n’en sont pas convaincus et citent ses nombreux articles de doctrine juridique écrits depuis Notre Dame, et ses décisions plus récentes en tant que juge qui, selon eux, témoignent de son orientation idéologique.