Fribourg – Une lacune comblée par une formation généraliste en système ferroviaire

TPF/Jo Bersier

Pour répondre aux besoins des réseaux ferroviaires d’aujourd’hui et demain, la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) et les Transports publics fribourgeois (TPF) ont mis sur pied un CAS généraliste à Fribourg. La première volée de ce cursus novateur et unique en Suisse entrera en formation en septembre.

Projets nombreux, main-d’oeuvre qualifiée limitée

Soutenue par l’Union suisse des transports (UST) et prévue sur 15 journées, cette formation permettra d’aborder la complexité des transports publics dans le monde ferroviaire. Les cinq modules couvriront l’ensemble des thématiques, de l’élaboration de l’offre à la production ferroviaire, en passant par le matériel roulant, les infrastructures ou encore la régulation et le financement.

«Il y a beaucoup de travail en matière d’infrastructures ferroviaires en Suisse. Grâce aux financements prévus par le FIF (ndlr: le fonds d’infrastructure ferroviaire), il y a énormément de projets et le besoin de spécialistes se fait ressentir, d’autant plus qu’un certain nombre d’experts vont bientôt prendre leur retraite», explique Reto Brantschen, chef de projet aux TPF.

Alors que les ingénieurs fraîchement diplômés sortent généralement de l’école contrat signé en main, ils ne disposent cependant pas de connaissances approfondies du système ferroviaire. Le CAS proposé par les partenaires de la HEIA-FR et des TPF prévoit de combler cette lacune.

Des experts qualifiés comme intervenants