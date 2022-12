Huracán Sterrato: Une Lamborghini destinée au hors piste

Porsche a ouvert la voie avec la 911 Dakar et est désormais suivi de près par la concurrence. Début 2023, Lamborghini lancera la construction en série de la Huracán Sterrato, un concept de voiture de sport tout-terrain présenté en 2019. La production de ce monstre de puissance, dont le prix ne devrait pas être inférieur à 300’000 francs, sera limitée à 1499 exemplaires.

Plus haut et plus robuste

Grâce à une carrosserie surélevée de 4,4 cm, un débattement de suspension plus long, des bas de caisse et passages de roues renforcés ainsi qu’une protection de soubassement en aluminium, les Italiens ont fait de la Sterrato un véhicule apte à rouler hors des sentiers battus. Parmi ses autres particularités, on notera ses feux avant supplémentaires, ses rails de toit et une écope d’air sur le toit. Les jantes 19 pouces sont équipées en usine de pneus spéciaux Bridgestone garantissant une adhérence hors pair sur route non asphaltée et permettant de rouler en cas de crevaison, grâce à la fonction «run flat». Du fait de ces pneus, Lamborghini annonce une vitesse de pointe de 260 km/h.

La Sterrato est équipée d’une carrosserie surélevée de 4,4 cm, de bas de caisse et passages de roues renforcés ainsi que d’une protection de soubassement en aluminium. Lamborghini Des phares supplémentaires augmentent la visibilité hors des sentiers battus. Lamborghini Le cockpit numérique présente des affichages caractéristiques. Lamborghini

Le moteur est évidemment capable de faire beaucoup mieux. Il s'agit du fameux V10 de 5,2 litres dans sa version 449 kW/610 ch et 560 Nm. Associé à la transmission intégrale et à la boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports, il permet une accélération de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. En plus des modes de conduite Strada (route) et Sport, la Sterrato offre également un mode Rally pour des reprises optimales en hors piste. Un différentiel arrière autobloquant mécanique et des freins en carbone-céramique font également partie de l'équipement.