Mobilité en Suisse – Une large alliance tire à boulets rouges sur la généralisation des 30 km/h en ville

Partout et tout le temps ne peut pas être une solution pour les pompiers, automobilistes, défenseurs des transports publics et entrepreneurs.

Bataille de chiffres: les pro et les anti-réduction de la vitesse en ville poursuivent leur affrontement. Mardi, une alliance inhabituelle de pompiers, entrepreneurs, automobilistes et défenseurs des transports publics a fait bloc pour s’opposer aux 30 km/h généralisés dans les villes, comme le planifie notamment Zurich ou comme l’a introduit, mais de nuit seulement, Lausanne .

Pour une voie modérée

Le cas illustre l’importance de la manière dont on pose les questions d’un sondage. Celui présenté par le TCS affirme que 68% des Suisses sont contre une généralisation des 30 km/h. Un autre, publié en octobre dernier par le Bureau de prévention des accidents, a posé la même question, mais en excluant les principaux axes de circulation et a obtenu comme résultat que, dans ces conditions, «une majorité de la population (52%) est favorable à ce que la vitesse soit limitée à 30 km/h à l’intérieur des localités». D’ailleurs, le TCS indique lui aussi qu’à la question de savoir s’il y a suffisamment de zones 30 aujourd’hui, la réponse est majoritairement non (59%).

Le Service d’information pour les transports publics LITRA craint une péjoration de l’efficacité des bus et trams urbains . «Les transports publics doivent devenir plus efficaces, pas plus lents», a dit son président, Martin Candinas, aussi conseiller national (Le Centre/GR).

Pompiers et livreurs trop lents

Côté pompiers, on dénonce le fait que l’exemption de la limitation de vitesse ne soit accordée qu’aux trajets avec feux bleus. « À 2 heures du matin, un pompier qui va à la caserne après une alarme depuis son domicile n’en bénéficie pas et perd du temps», a critiqué le directeur de la Fédération suisse des sapeurs pompiers, Thomas Widmer.

Enfin, côté entreprises, on redoute que les PME ne soient péjorées, ainsi que les consommateurs eux-mêmes. «Il serait dévastateur que la généralisation de la réduction de vitesse pousse les PME et les habitants hors des centres-villes, qui deviendraient de simples quartiers de bureaux», a souligné le président de l’USAM et conseiller national Fabio Regazzi (Le Centre/TI). Il cite notamment le ralentissement des transports de marchandises et livraisons, qui se répercuterait sur les prix.