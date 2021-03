Campagne de vaccination : Une «large immunité» atteinte dans les EMS vaudois

Environ 8000 résidents et 4500 membres du personnel soignant ont reçu leurs deux doses de vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna dans le canton de Vaud. Les mesures Covid dans les établissements concernés peuvent être assouplies désormais.

Grâce à l’arrivée de doses de vaccins Pfizer dès la fin de l’année 2020, le Canton de Vaud avait pu lancer sa campagne de vaccination de façon anticipée, en commençant par les plus vulnérables. Photo d’illustration. 20min/Marvin Ancian

La campagne de vaccination vaudoise dans les établissements médico-sociaux (EMS) et dans les autres institutions du même type arrive à son terme, annonce jeudi l’Etat de Vaud dans un communiqué. Ce dernier déclare que 95% des résidents éligibles – environ 8000 – ont choisi d’être vaccinés dans 180 entités. Quelque 4500 membres du personnel ont aussi reçu leurs deux doses de vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna, approuvés par Swissmedic.

Jusqu’à 1145 doses par jour

Grâce à l’arrivée de doses de vaccin Pfizer dès la fin de l’année 2020, le Canton de Vaud avait pu lancer sa campagne de vaccination de façon anticipée, en commençant par les plus vulnérables, soit les résidents en EMS et logements protégés, en établissements psychosociaux, en homes non médicalisés, ainsi que les personnes qui fréquentent un Centre d’accueil temporaire.

Une moyenne de 460 injections par jour a été réalisée, avec un maximum de 1145 injections atteint le 21 janvier. Pour assurer les injections, le suivi médical des résidents et la logistique, quelque 300 astreints et une dizaine de professionnels de la Protection civile ont prêté leur concours, tout comme les équipes de logistique du CHUV, Unisanté avec cinq médecins référents, le Département de la santé et de l’actions sociale avec une cinquantaine de collaborateurs et de retraités, ainsi que des infirmiers et préparateurs s’étant portés volontaires. Un engagement salué par la cheffe du Département de l’environnement et de la sécurité, Béatrice Métraux.

Assouplissement des mesures

Grâce à cette campagne de vaccination, le taux de protection est très élevé dans les établissements, qui n’ont plus connu de flambée et dans lesquels les cas de contamination au Covid-19 sont devenus très rares, indique le Canton.

«C’est une satisfaction d’avoir pu offrir à ces personnes particulièrement vulnérables la possibilité de se faire vacciner, et un grand soulagement de savoir qu’elles sont maintenant majoritairement protégées, confie, quant à elle, Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la santé et de l’action sociale. Cette large immunité permet en outre d’assouplir les mesures qui régissent le quotidien dans les établissements et les contacts avec leurs proches et leur famille, ce qui est fondamental pour leur bien-être.»