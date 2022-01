Votations du 13 février – Une large majorité veut bannir la pub pour le tabac afin de protéger les jeunes

AFP

Le menu des votations sera copieux le 13 février prochain. Quatre objets seront soumis au peuple ce jour-là. Les Suisses devront décider du sort à réserver aux initiatives «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac» et «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine». Ils devront aussi trancher sur la modification de la loi fédérale sur les droits de timbre et la loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias.

Selon la première vague du sondage en ligne de «Tamedia/20minutes», une large majorité de 67% compte accepter l’initiative qui veut interdire toute publicité pour le tabac qui atteint les enfants et les jeunes. Seuls 31% comptent la rejeter. Le texte semble séduire les sympathisants de quasi tous les partis politiques. Seuls ceux du PLR rejettent actuellement l’initiative à 56%. Ceux de l’UDC sont encore indécis: 49% de oui et 49% de non.

Concrètement, le texte souhaite interdire la pub dans la presse écrite, sur internet et les médias sociaux, les affiches, les cinémas et les points de vente ou lors de manifestations. L’interdiction concernerait aussi les publicités destinées aux adultes mais accessibles aux plus jeunes. La promotion et le parrainage en faveur des produits du tabac ne seraient en outre pas autorisés non plus. Les cigarettes électroniques seraient réglementées comme les cigarettes traditionnelles.

La deuxième initiative, visant l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine, ne passera fort probablement pas la rampe, à en croire les chiffres du sondage. Actuellement, 61% des votants comptent la rejeter et 34% l’accepter. Seuls les électeurs des Verts soutiennent le texte. Les sympathisants de tous les autres partis comptent glisser un non dans l’urne le 13 février prochain. Les opposants au texte estiment que la Suisse dispose déjà d’une des réglementations les plus strictes au monde en ce qui concerne l’expérimentation animale et humaine.

Lancée en 2017 par des citoyens saint-gallois, l’initiative «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine» propose de remplacer la pratique actuelle par des méthodes alternatives plus éthiques. Elle prévoit aussi d’interdire le commerce, l’importation et l’exportation de produits faisant directement ou indirectement l’objet d’expérimentations sur des animaux.

Le troisième objet soumis à votation, soit la modification de la loi fédérale sur les droits de timbre, peine pour l’heure à séduire le peuple. Actuellement, seuls 30% comptent accepter cette loi qui prévoit l’abolition du droit de timbre sur le capital propre. 55% s’y opposent. Une part relativement élevée de 15% n’a pas encore pris de décision. Le sondage révèle que ce sont avant tout les femmes et les jeunes qui ne se sont pas encore formés d’opinion sur la question. Le résultat de cet objet est donc encore incertain.

Actuellement, lorsqu’une entreprise lève des fonds propres en émettant par exemple des actions, la Confédération prélève un impôt: le droit de timbre d’émission. Ce droit s’élève à 1% et n’est prélevé que sur les montants supérieurs à un million de francs. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent supprimer le droit de timbre d’émission. Les entreprises pourront ainsi lever de nouveaux fonds propres sans avoir à payer un impôt sur ces derniers, ce qui permettra de réduire les coûts d’investissement et aura un effet positif sur la croissance et l’emploi. Or selon le comité référendaire (PS, Verts et syndicats), les principaux bénéficiaires de la suppression du droit de timbre d’émission seront les grands groupes d’entreprises, les banques et les assurances. Les citoyennes et les citoyens n’auraient rien à y gagner, bien au contraire: selon les référendaires, le trou dans les caisses devra être comblé par le biais d’une augmentation des impôts ou d’une diminution des prestations accordées par l’État.

Le quatrième et dernier objet est la loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent renforcer les médias locaux et régionaux. Pour l’heure, seuls 42% des Suisses s’expriment en faveur du texte; 51% le rejettent. La part des indécis est elle aussi encore relativement élevée avec 7%. Un coup d’œil sur les différentes régions linguistiques montre que la loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias jouit d’une petite majorité en Suisse romande. Les autres régions linguistiques la rejettent.

La Confédération souhaite étendre le rabais accordé sur la distribution des journaux en abonnement aux titres à plus grand tirage et à la distribution des journaux tôt le matin. Les médias en lignes seraient eux aussi soutenus et l’aide aux radios locales et télévisions régionales pourrait augmenter. La condition pour bénéficier de ces soutiens est de s’adresser à un public majoritairement suisse et de traiter une variété de thèmes politiques, économiques et sociaux. Le comité référendaire, qui réunit une septantaine de députés de l’UDC, du PLR et du Centre, estime que les aides prévues sont un gaspillage de l’argent du contribuable qui profitera aux magnats des médias. Pour lui, la démocratie directe suisse ne peut exister sans médias indépendants, or les médias qui bénéficient d’une aide de l’État sont des médias sous contrôle.