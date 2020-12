Bienne - Ambri 7-1 (2-0 2-0 3-1)

Tissot Arena. 0 spectateur (Huis clos). Arbitres: MM. Tscherrig, Nikolic (Aut), Schlegel et Steenstra (Can).

Buts: 2e Kessler (Cunti) 1-0, 15e Moser (Fuchs, Rathgeb) 2-0, 31e Pouliot (Fey, Stampfli) 3-0, 32e Hügli (Cunti) 4-0, 45e Künzle (Fuchs, Rathgeb/ 5 c 4) 5-0, 51e Flynn (Zwerger, Fora/ 5 c 4) 5-1, 54e Hofer (5 c 4) 6-1, 57e Hügli (Künzle, Cunti/ 5 c 4) 7-1.