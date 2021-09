Une Lausannoise derrière le clip de Sofiane Pamart

«Ce clip est né de la volonté du Montreux Jazz, qui voulait soutenir Sofiane Pamart. Le festival m’a donc contactée en juin 2021 pour le faire. Puis, on a fait un Zoom avec Sofiane pour discuter de mon interprétation de son titre», se souvient la lauréate 2021 du Meilleur clip au m4music. Mei Fa Tan, 30 ans, a voulu montrer le contraste entre l’énergie du live avec des centaines de personnes et la solitude et le spleen de l’artiste dans sa chambre d’hôtel après son concert. «Sofiane est venu deux jours avant son show (ndlr: le 7 juillet 2021). On a tourné en une nuit, de 21h à 7h. La difficulté: être prêts au bon moment pour capter les lumières douces du crépuscule et de l’aube qui ne durent qu’une demi-heure. On ne pouvait donc pas prendre du retard durant la nuit sous peine de rater le lever du soleil. Il fallait optimiser chaque scène», raconte la vidéaste.