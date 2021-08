Football : Une légende de Liverpool souffre de démence

L’ancien milieu de terrain des Reds, Terry McDermott, a confié qu’il était dans les premiers stades de la maladie, tout en rappelant que de nombreux joueurs sont touchés par ce mal.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool et de l’équipe d’Angleterre, Terry McDermott, triple vainqueur de la Coupe d’Europe des clubs champions, a révélé samedi être atteint de démence.

L’ancien footballeur de 69 ans a annoncé, sur le site officiel de Liverpool, qu’il était dans les premiers stades de la maladie selon les examens réalisés à l’hôpital. «Je dois faire avec et je le ferai. C’est comme ça que j’ai été élevé. Rien ne m’a jamais été donné facilement», a expliqué McDermott sur le site des Reds.

«Je n’ai pas peur de l’assumer et en plus, comme on l’a vu, il y a beaucoup d’autres joueurs dans un état bien pire que le mien», a souligné le triple vainqueur de la C1 avec Liverpool (1977, 1978, 1981).