Rugby : Une légende des All Blacks va se mettre à la boxe

Icône du rugby en Nouvelle-Zélande, Sonny Bill Williams a été champion des poids lourds dans son pays. Il veut se lancer à fond dans la boxe.

«Un grand merci au public et aux fans pour leur soutien au fil des ans. À mes nombreux coéquipiers, merci pour les leçons et l’aide apportées tout au long du chemin, a-t-il tweeté. Le parcours n’a pas été parfait, mais les leçons (tirées) ont contribué à faire de moi l’homme que je suis aujourd’hui», a ajouté le centre au physique de troisième ligne.

Sonny Bill Williams a notamment remporté deux Coupes du monde avec les All Blacks, en 2011 et 2015. L’année dernière, l’ancien sélectionneur Steve Hansen avait affirmé que Williams était le meilleur joueur avec lequel il ait jamais travaillé, affirmant que «sur un plan sportif, c’est un monstre de la nature».

Les All Blacks ont également rendu hommage à l’icône, qui compte une centaine de sélections cumulées à VII, à XIII et à XV. «Merci pour tout ce que tu as donné au rugby néo-zélandais et aux fans du monde entier, @SonnyBWilliams. Profite de ta retraite frère», a tweeté l’équipe.