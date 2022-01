États-Unis : «Une légende est morte, nous sommes effondrés»

Ozzie, le plus vieux gorille mâle du monde, s’est éteint mardi au zoo d’Atlanta à l’âge de 61 ans. Le Covid-19 y est peut-être pour quelque chose.

Le personnel du zoo d’Atlanta (Géorgie) est inconsolable. «Nos cœurs sont brisés après la mort d’une légende. Nous sommes effondrés d’avoir à annoncer qu’Ozzie, le plus vieux gorille mâle du monde, est mort à l’âge de 61 ans», peut-on lire sur le compte Twitter du parc animalier. Les soignants de l’animal l’ont retrouvé mort dans son enclos, mardi, explique Sky News . Les causes de la mort du primate sont encore inconnues, mais il s’agira notamment de déterminer si le Covid-19 a joué un rôle. Ozzie avait en effet contracté le virus en septembre dernier, mais ses symptômes étaient légers et il semblait s’en être bien remis.

Selon un communiqué du zoo, les vétérinaires ont remarqué jeudi dernier que le gorille avait de moins en moins d’appétit. Dans les 24 heures précédant sa mort, Ozzie présentait des symptômes inquiétants comme un gonflement du visage, une faiblesse générale et une incapacité à boire ou manger. «C’est une perte dévastatrice pour le zoo d’Atlanta. Nous savions que ce moment viendrait un jour, mais cette fatalité n’enlève rien à la profonde tristesse que nous ressentons», a réagi Raymond B. King, président et PDG du parc animalier.

Ozzie était le seul survivant d’un groupe de gorilles arrivés à Atlanta lors de l’ouverture de la «Ford Africain Rain Forest» en 1988. Il avait marqué l’histoire zoologique en 2009 en devenant le premier gorille du monde à se soumettre volontairement à un test de tension artérielle. Seules les femelles Fatou (64 ans), du zoo de Berlin et Helen (63 ans), du zoo de Louisville dans le Kentucky, étaient plus âgées que lui. Ozzie laisse derrière lui, à Atlanta, sa fille Kuchi, ses fils Kekla, Stadi et Charlie, sa petite-fille Lulu, son arrière-petite-fille Andi et son arrière-petit-fils Floyd.