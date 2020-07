Badminton

Une légende tire sa révérence

Vaincu par les blessures, Lin Dan, 36 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière, riche de deux titres olympiques à Pékin (2008) et Londres (2012).

«’Persévère’, me suis-je dit à chaque instant de souffrance, pour que ma carrière sportive continue, a expliqué Lin Dan sur le réseau social chinois Weibo. (Mais) mes capacités physiques et la douleur ne me permettent plus de me battre aux côtés de mes partenaires», a ajouté le médaillé d'or en simple messieurs lors des JO 2008 à Pékin et JO 2012 à Londres.