Une légère hausse de la mortalité infantile enregistrée en 2022

En 2022, en Suisse, 227 nouveau-nés n’ont pas survécu au-delà de sept jours, dont la plupart ont succombé moins de vingt-quatre heures après la naissance. De plus, 311 enfants sont décédés avant d’avoir atteint l’âge d’un an. Comme le relève l’Office fédéral de la statistique jeudi, les nombres de situations tragiques dans ces deux cas ont augmenté par rapport à l’année précédente et concernent souvent les prématurés. Pour les décès avant sept jours, on est passé de 2,3 à 2,8 cas pour 1000 naissances; avant la première année, de 3,1 à 3,8 pour 1000 naissances.