Enchères

Une lettre commune de Van Gogh et Gauguin adjugée à 210’600 euros

Les deux peintres évoquent leur estime mutuelle dans une lettre datant de 1888 portant leurs deux signatures.

Excursions dans les bordels

«Gauguin, poursuit le peintre néerlandais, m’intéresse beaucoup comme homme. Il m’a depuis longtemps semblé que dans notre sale métier de peintre, nous avons le plus grand besoin de gens ayant des mains et des estomacs d’ouvrier, des goûts plus naturels, des tempéraments plus amoureux et plus charitables, que le boulevardier parisien décadent et crevé».