Neuchâtel – Une ligne de train, deux compagnies: une étudiante en fait les frais

Étudiante et vendeuse à temps partiel, Julie* peine à joindre les deux bouts. Dans sa situation, chaque centime compte. Elle a donc été estomaquée, lorsqu’elle a reçu une amende de 90 francs pour une petite erreur. «J’étais en tort. Je ne vais pas le nier. Mais j’aurais aimé un traitement plus humain, qui tienne compte du contexte», explique-t-elle. Début janvier, après s’être tapée une nouvelle double journée à Neuchâtel, la Chaudefonnière est rentrée chez elle en train. La fatigue n’aidant pas, elle a oublié d’acheter son billet avant de monter à bord.

Ce n’est qu’après quelques minutes qu’elle s’en est rendue compte et elle a immédiatement procédé à l’acquisition d’un titre de transport avec son téléphone. Or elle se trouvait dans une région où le réseau passe mal, tant et si bien que, lorsque l’achat a été conclu, un premier arrêt était déjà passé. Arrivée à destination, elle a été contrôlée par les CFF, qui ne l’ont pas ratée. «J’ai tenté d’expliquer au contrôleur que j’étais de bonne foi. Mais il n’a rien voulu entendre. Pour seule explication, son collègue m’a montré un panneau détaillant le règlement», poursuit la jeune femme de 24 ans.