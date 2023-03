Tuerie d’Yverdon-les-Bains (VD) : Une ligne d’écoute «pour les personnes touchées par la tragédie»

Un homme a tué sa femme et leurs trois filles avant de bouter le feu dans la maison familiale et de se suicider.

«La tragédie survenue à la rue du Valentin suscite une grande émotion et un profond désarroi. Pour venir en soutien aux proches, aux voisins et à toutes les personnes touchées, la Municipalité d’Yverdon-les-Bains a décidé d’ouvrir une ligne téléphonique d’écoute, de soutien et d’orientation.» Les autorités yverdonnoises annoncent la mise en place d’un dispositif d’écoute à partir de ce lundi à 17h et l’ouverture d’un livre de condoléances à disposition de la population à l’Hôtel-de-Ville. Le numéro à composer est le 024 423 68 00.