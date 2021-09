Hiver : Une ligne ferroviaire reliera Londres à 12 stations de ski françaises

Des trains circuleront les week-ends de la saison de ski 2021-2022 entre la capitale anglaise et des domaines skiables des Alpes françaises.

Des bus seront également affrétés pour faire la liaison entre les douze stations concernées et les gares desservies par cette ligne.

La Compagnie des Alpes, en accord avec Eurostar, lance une ligne ferroviaire privée pour rapprocher Londres des domaines skiables qu’elle exploite dans les Alpes françaises. La ligne desservira sans arrêt Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice, deux gares majeures de la vallée de la Tarentaise, et circulera les week-ends de la saison de ski 2021-2022, à raison d’un train aller et d’un train retour par semaine.