Omnisport

Une limite à 1000 spectateurs jusqu’en mars?

Lors d’une conférence de presse, les dirigeants du Lausanne HC ont révélé que deux propositions circuleraient en termes de fréquentation des stades en Suisse à compter de septembre.

« Actuellement, deux propositions étudiées par le Conseil fédéral et les cantons circulent. La première fait état d’une limitation nationale à 1000 personnes jusqu’au 31 mars 2021 pour toutes les manifestations sportives et les spectacles. La seconde permettrait des adaptations réglées par les cantons, a dévoilé le dirigeant lausannois. Autant vous dire que la première est impossible pour nous. Si c’est ça, la messe est dite. Financièrement, on ne pourrait pas vivre avec notre masse salariale et notre organisation dans ces conditions. »