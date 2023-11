Une liposuccion du genou coûte la vie à une amie de Neymar

«Je suis en miettes et en train de vivre mon pire cauchemar. Une part de moi s’en est allée.» Ces mots poignants, publiés sur Instagram, sont ceux de João Hadad, le petit ami de Luana Andrade. La jeune femme de 29 ans, influenceuse, mannequin et entrepreneuse au Brésil, est décédée mardi lors d’une opération a priori banale à São Paulo. Elle s’était rendue chez un chirurgien et un anesthésiste engagés par sa famille pour subir une liposuccion du genou. Après deux heures et demie d’intervention, le cœur de Luana s’est arrêté à quatre reprises.