Cinéma

Une liste de films labellisés Cannes 2020

Le festival souhaite mettre en valeur des oeuvres qu’il aurait voulu sélectionner cette année. Le dernier film de Paul Verhoeven est repoussé d’un an.

«Benedetta» aurait initialement dû sortir à l’automne 2019, puis au printemps 2020. On ne le verra finalement pas avant mai 2021.

Dans un monde normal, le coup d’envoi du 73e Festival de Cannes 2020 aurait eu lieu ce mardi 12 mai 2020. Annulé, l’événement a cependant annoncé qu’une liste de films labellisés «Cannes 2020» serait dévoilée début juin. L’idée? Selon le délégué général du festival, Thierry Frémaux, et son président, Pierre Lescure, il s’agit de valoriser par un label spécial les films qui auraient été projetés sur la Croisette en temps normal. Cela afin de leur donner une aura médiatique lorsqu’ils sortiront en salle.

Paul Verhoeven prend rendez-vous avec Cannes 2021

C’était un candidat probable pour le Festival de Cannes 2020: «Benedetta», de Paul Verhoeven, a finalement été repoussé d’un an, a annoncé sur Twitter le producteur Saïd Ben Saïd. Ce biopic relate le destin de soeur Benedetta Carlini (incarnée par Virginie Effira), qui bouleversa sa communauté en réalisant des miracles et qui fut empoisonnée à cause de son homosexualité.