Tunisie : Une liste des martyrs de la révolution rendue publique

Un «signe fort pour la poursuite de la transition démocratique» après la publication par la Tunisie d’une liste de centaines de martyrs de la révolution.

Plus de dix ans après la révolution, cette liste réclamée de longue date par les victimes et leurs familles – comprenant les noms de 129 morts et 634 blessés – a finalement été publiée au Journal officiel vendredi soir, la veille du 65e anniversaire de l’indépendance.