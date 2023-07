CFF: Une loco en feu perturbe le trafic ferroviaire à Zurich

Un locomotive du régional S14, qui aurait dû partir en direction du Säuliamt depuis la gare de Zurich-Altstätten, est en feu bloquant la voie 3. «Les services de secours et d’intervention sont sur place», explique le porte-parole des CFF Reto Schärli. Les pompiers ont déjà commencé les travaux d'extinction. Il faut s'attendre à des restrictions du trafic ferroviaire en raison de l'incendie. Les lignes S14 et S19 sont particulièrement touchées et devraient subir des retards et des annulations.