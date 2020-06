Allemagne

Une loi antidiscrimination qui inquiète la police berlinoise

Les habitants de Berlin pourront désormais plus facilement se défendre en cas de discriminations de la part des forces de l’ordre. Les syndicats de police protestent.

Sexe, origine ou religion

Cette loi, inédite dans le pays, a été adoptée jeudi soir par le Sénat de la capitale allemande, à majorité de gauche. Conservateurs de la CDU et extrême droite ont voté contre.

Les 3,8 millions d'habitants de Berlin ne pourront désormais plus faire l'objet de discrimination de la part d'agents publics fondée sur le sexe, l'origine ethnique, la religion, les convictions politiques, le handicap, l'âge, l'identité sexuelle ou encore le statut social.

Et si la discrimination est reconnue par la justice, la victime aura droit à une indemnisation de 300 à 1000 euros, voire plus pour les cas les plus graves.